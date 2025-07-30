Участники прошли соревнования по 15 востребованным компетенциям, отражающим потребности современного рынка труда

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Трое москвичей стали финалистами чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО. Отмечается, что участники из Москвы стали одними из лучших в компетенциях "Сборка-разборка электронного оборудования", "Массаж", "Веб-разработка (программирование)", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Трое москвичей вышли в финал первого чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО; Николай Столярик стал одним из лучших в компетенции "Сборка-разборка электронного оборудования". После демобилизации он работает координатором в Ассоциации ветеранов СВО Москвы. Максим Козин - в компетенции "Массаж". Несмотря на потерю зрения при выполнении боевого задания, он получает новую специальность в московском Медицинском колледже №6. Борис Чурбанов - в компетенции "Веб-разработка (программирование)". Вернувшись домой, он продолжил работу в ИТ-сфере, создает сайты и освоил работу с нейросетями", - написал Собянин.

Первый в России чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции стал частью программы Национального чемпионата "Абилимпикс". Участники прошли соревнования по 15 востребованным компетенциям, отражающим потребности современного рынка труда. В их числе сферы промышленных технологий, строительства, эксплуатации сооружений, аэронавигации, и других отраслей. От Москвы выступило пять конкурсантов.