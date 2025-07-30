Из них почти 21 млрд руб. - долги по алиментным обязательствам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Судебные приставы в первом полугодии этого года взыскали с россиян, ограниченных в праве выезда за рубеж, долги на 131 млрд рублей, что составляет пятую часть всех взысканных приставами долгов. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"В первом полугодии 2025 года в результате применения временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации взыскан 131 млрд руб., в том числе по алиментным обязательствам - почти 21 млрд рублей", - сообщили в ФССП. Всего со всех должников за полгода взыскано 584 млрд рублей.

Общий размер долгов, взысканных за счет применения ограничения выезда, вырос на 33% - в первом полугодии 2024 года ограниченные в выезде должники выплатили на 98 млрд рублей.

Кроме того, 7,6 млрд рублей в 2025 году удалось взыскать с должников, которым ограничили право управление автомобилем. "По результатам применения временного ограничения должников в пользовании специальными правами должники погасили задолженность в сумме 7,6 млрд руб., из них 6,4 млрд составили алиментные платежи", - сообщили в ФССП.