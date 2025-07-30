Режиссер Лазарев: подвиги бойцов СВО заставляют восхищаться и поклоняться

Народный артист РФ благодарен бойцам за характер, твердость и патриотизм

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Участники специальной военной операции достойны восхищения за то, что они делают на фронте, а также за их характер и патриотизм. Об этом в интервью ТАСС рассказал народный артист РФ, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев.

"Я был в госпитале с группой наших актеров. Поражает и одновременно восхищает то, что раненый человек сидит и говорит, что сейчас чуть-чуть подлечится и обратно отправится туда, к ребятам, - сказал Лазарев. - Ему врачи говорят, сиди, куда ты рвешься, долечись. Он в ответ - нет-нет, бинтуйте меня скорее, и я отправлюсь к своим обратно. Это восхищает - такой ратный подвиг, невероятное самопожертвование. Невероятная благодарность этим людям за поступки, характер, твердость, патриотизм <...>. Остается только восхищаться и поклоняться им".

Лазарев рассказал о том, какие спектакли идут на тему операции.

"На Малой сцене идет моноспектакль "Серая зона". Это рассказ матери о своем сыне, совсем свежая вещь. Есть спектакль "Данькина каска" о сегодняшних событиях. Это очень интересная работа, как современный "Василий Теркин". Там все в стихах, только не про Великую Отечественную войну, а про СВО, про бойцов. Театр Российской армии вдвойне не может обойти эту тему - это наша прямая обязанность ставить такие спектакли и поддерживать ребят", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 31 июля.