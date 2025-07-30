В ДНР прорабатывают меры по снабжению школ и детсадов водой

Министр образования и науки республики Олег Трофимов отметил, что это непростая задача

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Власти ДНР начали анализ потребностей школ и детских садов в воде для выработки мер по их снабжению в новом учебном году в условиях водного кризиса, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

"Мы сейчас еще в процессе решения этой проблемы находимся, аналитику всю соответствующую собираем, обрабатываем. Смотрим, какая потребность есть в приобретении дополнительных емкостей, смотрим, какая потребность есть в подвозе для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, бесперебойное водоснабжение образовательных организаций и, соответственно, выполнение всех необходимых санитарных норм, организацию горячего питания. Это непростая, на самом деле, задача", - сказал Трофимов.

Он добавил, что даже тогда, когда объем емкостей достаточен для закрытия потребностей учреждения, они должны успевать наполняться в часы подачи воды. Если этого не происходит, власти намерены организовать подвоз.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.