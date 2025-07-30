Подстанция рассчитана на работу пяти бригад в смену

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Строительство подстанции скорой помощи в поселке Михнево городского округа Ступино завершено на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"Подрядчик, которым выступает ООО "Крост-д", также занимается прокладкой трубопровода теплоснабжения. В работах задействованы 38 человек и 6 единиц техники. Ведется монтаж наружных стеновых панелей и фасадных конструкций, устройство инженерных сетей. Строительство ведется за счет бюджетных средств в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подстанция скорой помощи рассчитана на работу пяти бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, административныеи вспомогательные помещения. Общая площадь двухэтажного здания составляет порядка 2 тыс. кв. м.

"Фасад здания оформляется рельефными фасадными панелями молочно-кофейного цвета с характерным медицинским крестом на фасаде, выполненным по уникальной технологии архитектурного бетона. На прилегающей территории будет обустроен контрольно-пропускной пункт, одноэтажное здание для обслуживания автомобилей", - добавили в министерстве.

Там заверили, что сдача объекта запланирована на декабрь 2025 года.