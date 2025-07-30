По словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, избиратели проявили интерес к обоим видам голосования

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 162 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения (механизм "Мобильный избиратель") и об участии в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подано от граждан на текущий момент. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

Подача заявлений на оба вида голосования стартовала 28 июля. Всего ДЭГ в сентябре пройдет в 24 регионах.

"Прием заявлений только стартовал, но уже виден интерес избирателей. С начала недели на "Мобильный избиратель" и ДЭГ уже подано более 162 тысяч заявлений", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она также напомнила, что избиратели тех регионов, в которых будут проводиться выборы глав субъектов, но оказавшиеся в это время в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных участков в столице. "Заявки на голосование на таких участках принимаются через портал госуслуг", - добавила она.