Это связано с продолжением работ по развитию инфраструктуры на станциях Москва-Сити, Железнодорожная, перегоне Люберцы-1 - Быково, а также строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Горьковского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД), в том числе МЦД-1, МЦД-4 и МЦД-3, изменится в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что это связано с продолжением работ по развитию инфраструктуры на станциях Москва-Сити (бывшая Тестовская), Железнодорожная, перегоне Люберцы-1 - Быково, а также строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

"На Белорусском и Савеловском направлениях продолжим строительство станции Петровско-Разумовская и реконструкцию станции Москва-Сити. На Горьковском направлении на станции Железнодорожная будут идти работы по строительству северного вестибюля конкорса и платформ. На перегоне Люберцы-1 - Быково Казанского направления отремонтируем пути", - значится в сообщении.