Академик РАН Геннадий Сухих назвал целями проекта проверку методологии и оценку эффективности системы удаленного наблюдения за состоянием здоровья женщин

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) на базе своей единой централизованной платформы "Персональные медицинские помощники" запускает клиническое исследование по дистанционному сопровождению беременности. В рамках проекта впервые в России будет использоваться прибор для домашней кардиотокографии (КТГ), чтобы непрерывно мониторить сердечный ритм ребенка, сообщила госкорпорация.

Система дистанционного сопровождения позволит беременным, у которых есть показания к удаленному наблюдению, постоянно быть под присмотром врачей, угрозы для здоровья матери и ребенка сводятся к минимуму. Вместе с тем отпадает необходимость постоянного посещения медучреждений.

Клиническое исследование проводит Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздрава РФ. По словам директора центра академика РАН Геннадия Сухих, целью исследования является проверка методологии и оценка эффективности системы дистанционного мониторинга состояния здоровья беременных женщин.

"Дополнительно будет проведен анализ эффективности удаленного сопровождения беременных женщин с гипертензивными расстройствами и гестационным сахарным диабетом. Эти состояния являются одними из ключевых факторов риска осложнений беременности и требуют регулярного наблюдения и индивидуального подхода", - приводятся в сообщении слова Сухих.

Проект ведется с использованием сертифицированных медицинских приборов - тонометров, глюкометров, аппаратов КТГ, интегрированных с цифровой платформой медицинского дистанционного наблюдения Росэла. Данные приборов анализирует программное решение компании "Доктис", которое также интегрировано с платформой "Персональные медицинские помощники". "Все участники - врачи, средний медперсонал и сами пациентки - взаимодействуют через цифрового медицинского ассистента, обеспечивающего координацию, постановку задач и сбор необходимых медицинских данных", - рассказал генеральный директор холдинга "Росэл", член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.