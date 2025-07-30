Школьников освобожденных Курахова и Селидова в ДНР начнут обучать дистанционно

Всего там проживают около 40 детей школьного возраста

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Дистанционное обучение готовят для школьников Курахово, Горняка и Селидово ДНР в этом учебном году, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

"Образование в РФ, согласно Конституции, общее образование должно быть общедоступным, соответственно, <...> в дистанционном формате мы планируем с 1 сентября уже организовать учебный процесс для детей с недавно освобожденных территорий", - сказал Трофимов.

Он добавил, что речь идет об освобожденных от ВСУ Курахове, Горняке, Селидове и Кураховке. Всего там проживают около 40 детей школьного возраста. Сейчас власти работают над налаживанием электроснабжения этих населенных пунктов, в том числе с помощью генераторов, и подключением учащихся к интернету.

Российские бойцы освободили Горняк и Селидово 29 октября прошлого года, Кураховку - 2 ноября, Курахово - 6 января этого года.