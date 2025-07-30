На территории предусмотрено строительство 182,4 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести жилые комплексы для целей программы реновации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии семи участков нежилой застройки общей площадью 4,98 га в районе Кузьминки на юго-востоке столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемые участки расположены на Зеленодольской улице (вл. 30, вл. 41, корп. 3), Волжском бульваре (вл. 41, корп. 1, квартал 114А, корп. 1), Волгоградском проспекте (вл. 135, корп. 3, вл. 152, корп. 1) и улице Академика Скрябина (вл. 36, стр. 2). В настоящее время их занимают устаревшие объекты - офисы, магазины, кафе и другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории предусмотрено строительство 182,4 тыс. кв. м недвижимости, что позволит возвести жилые комплексы для целей программы реновации. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

"По состоянию на 29 июля 2025 года, правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 124 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,4 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 29,3 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 345 тыс. рабочих мест", - заключили в мэрии.