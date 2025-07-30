Программа пребывания детей включит в себя оздоровительные процедуры, образовательные мероприятия и культурно-досуговые активности, сообщил глава республики Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 30 июля. /ТАСС/. Дети из Куйбышевского района Запорожской области приедут в августе в Марий Эл, чтобы отдохнуть в местном лечебно-оздоровительном комплексе "Лесная сказка". Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В августе организуем профильную смену "Движение первых. Время первых! Благо твори!" для детей из подшефного республике Куйбышевского района Запорожской области, ожидается, что приедут к нам 60 ребят", - сказал Зайцев. По его словам, программа их пребывания включит в себя оздоровительные процедуры, образовательные мероприятия и культурно-досуговые активности. "Марий Эл продолжает последовательную работу по оказанию всесторонней поддержки жителям подшефного региона", - подчеркнул Зайцев.

Ранее в интервью ТАСС он отмечал, что власти региона регулярно приглашают на отдых детей из подшефного района, и это стало уже доброй традицией. "Признаюсь честно - переживаю за каждого ребенка, очень жду встречи, чтобы из первых уст узнать, как дела, что нужно, чем живут ребята", - рассказал Зайцев. Он подчеркнул, что принимающая сторона старается показать юным гостям все самое лучшее, "чтобы они хоть немного отвлеклись от обстрелов, набрались сил и здоровья перед новым учебным годом".