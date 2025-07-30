Мэр города Максим Афанасьев сообщил, что за сутки техника откачала порядка 3,2 тыс. куб. м воды

ТЮМЕНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Администрация Тюмени совместно с подрядными организациями занимается ликвидацией последствий ливня, в результате которого подтопило участки дорог и дворы. За несколько дней выпало 40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы, сообщил мэр города Максим Афанасьев в Telegram-канале.

"На утреннем селекторе были рассмотрены вопросы работы подрядных организаций и управляющих компаний по ликвидации последствий продолжительных ливней. За несколько последних дней выпало почти 40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Только вчера была зафиксирована отметка в 26,7 мм", - написал он.

За сутки техника откачала порядка 3,2 тыс. куб. м воды: ливень привел к подтоплению, а также вывел из строя светофоры в центральной части Тюмени. "Были подтоплены некоторые участки дорог и отдельные дворы", - уточнил Афанасьев. Подрядчики уже ведут работы по очистке дождеприемников. Кроме этого, в управе Центрального округа прошла встреча с местными жителями, на которой подняли вопрос получения социальных выплат для пострадавших.