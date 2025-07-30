В Британии разрешили Palestine Action оспорить внесение в список террористов

По словам защиты, в МВД также считают, что "лишь 3 из по меньшей мере 385 акций подпадают под определение терроризма"

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Высокий суд Англии и Уэльса разрешил пропалестинскому движению Palestine Action в судебном порядке оспорить свое включение в список запрещенных в Великобритании организаций. Об этом говорится в решении расположенного в Лондоне суда.

Судья Мартин Чемберлен согласился с несколькими аргументами защиты движения, которая указывала на необоснованность его внесения в черный список. Так, на слушаниях, состоявшихся на прошлой неделе, адвокаты Palestine Action Раза Хусейн и Блинне Ни Храли привели оценки разведывательных служб королевства о том, что подавляющее большинство акций движения носили законный характер. По словам защиты, в МВД также считают, что "лишь 3 из по меньшей мере 385 акций подпадают под определение терроризма".

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С того момента на акциях протеста в поддержку организации были задержаны более ста человек.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".