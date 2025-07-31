На Алтае предъявили новые требования к поставке белорусских трамваев из-за качества

По словам министра транспорта Алтайского края Андрея Подоляна, дополнительные требования - это наличие согласованного склада запчастей в регионе с постоянным пополняемым запасом, также установлены конкретные сроки устранения недостатков по гарантийным случаям

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Алтайского края предъявило новые требования на поставку белорусских трамваев в связи с выявленными проблемами с их качеством. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Ранее в Алтайский край были поставлены 12 трамвайных вагонов и 23 троллейбуса из Белоруссии. До середины июля 2026 года в регион планируют поставить еще 12 трамваев общей стоимостью 742 млн рублей.

"К сожалению, возникли проблемы с качеством сборки трамваев, приводящие к частым выходам из строя, длительным простоям. Факт нахождения на гарантийном ремонте восьми из десяти новых трамваев создает серьезные сложности для перевозчика и, безусловно, несет имиджевые риски для всех сторон", - сказал он в ходе заседания двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь.

По словам Подоляна, в новые контракты включены дополнительные требования - это наличие согласованного склада запчастей в регионе с постоянным пополняемым запасом, также установлены конкретные сроки устранения недостатков по гарантийным случаям.

"Мы уверены, что новые гарантийные условия, закрепленные в контракте, будут неукоснительно соблюдены, что позволит избежать повторения текущих проблем. Программы обновления дорожной техники и парка пассажирского транспорта в крае будут реализовываться и впредь", - сказал Подолян.