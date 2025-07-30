Присоединиться к программе может любой мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Проект "Активное долголетие" насчитывает более 500 тыс. участников в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тыс. жителей региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В проекте "Активное долголетие" уже более 500 тыс. участников. С начала года к нам присоединились еще 120 тыс. жителей региона - все больше людей открывают для себя новую, насыщенную жизнь после 55 лет", - написал Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе работает 68 клубов, где можно попробовать себя в 30 направлениях. Наиболее популярными активностями летом являются SUP-серфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. Кроме того, для пожилых людей проводятся крупные фестивали, которые собирают сотни участников.

Губернатор напомнил, что присоединиться к программе "Активное долголетие" может любой мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет.