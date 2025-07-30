Мероприятие должно было пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября

ТАШКЕНТ, 30 июля. /ТАСС/. Запланированный литературный концерт писательницы Дины Рубиной 10 октября в Ташкенте отменен. Об этом сообщил сайт afisha.uz.

"Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств "Туркистон" 10 октября, отменен ", - говорится в сообщении.

Ранее на iticket.uz, а также на afisha.uz были размещены объявления о готовящемся концерте Рубиной. Как убедился корреспондент ТАСС, на обеих интернет-платформах информация о мероприятии исчезла. На iticket.uz выдавало ошибку 404 с пометкой "вы пытаетесь получить доступ к странице, которая либо была удалена, либо никогда не существовала".

29 июля президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России призвал российские власти оценить с правовой точки зрения высказывания Рубиной об убийствах жителей сектора Газа, также в организации обратились к издательствам с просьбой отказаться от сотрудничества с писательницей.

В конце июля писательница дала интервью, в котором заявила, что население Газы следует "растворить в соляной кислоте", а территорию сектора "превратить в парковку". По ее мнению, "там нет мирных жителей".

Рубина родилась в Ташкенте в 1953 году, пишет свои произведения на русском языке. Согласно открытым источникам, она гражданка Израиля.