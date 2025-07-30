Посол РФ: киприоты знают правду о Второй мировой войне

По словам Мурата Зязикова, у большинства киприотов сложились верные, соответствующие исторической правде, представления о реальных силах добра и зла во время ВОВ

НИКОСИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Жители Кипра, включая как российских соотечественников, так и коренное население острова, знают правду о Второй мировой войне и ее итогах. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков в связи с отмечаемым в июле и начале августа 80-летием Потсдамской конференции.

"Могу с удовлетворением отметить, что у большинства киприотов сложились верные, соответствующие исторической правде, представления о реальных силах добра и зла во Второй мировой войне, что подтвердили как состоявшиеся на острове масштабные празднования 80-летия Великой Победы, в которых приняли участие более 15 тысяч человек, так и неравнодушное отношение к состоявшимся торжествам со стороны жителей средиземноморского острова. Я имею в виду и проживающих здесь наших многочисленных соотечественников, и друзей России среди коренных киприотов, коих также великое множество, и кипрских ветеранов Второй мировой, членов их семей и потомков", - заявил глава российской дипломатической миссии.

Говоря о значении Потсдамской конференции в контексте 80-летия Победы и подводя итоги форума в пригороде Берлина, на котором лидеры СССР, США и Великобритании собрались в 1945 году за одним столом, чтобы выработать основы послевоенного мироустройства, Зязиков отметил: "Это событие стало ярким примером конструктивного международного сотрудничества на фоне идеологических разногласий: там, где сталкивались интересы, находилось место диалогу и поиску компромиссов". По словам российского посла, итоги конференции наглядно продемонстрировали, что "при условии наличия политической воли и искреннего стремления к общей цели в виде мира и стабильности" возможно достичь необходимых договоренностей даже в условиях существования напряженных отношений между сторонами.

Новые вызовы

"Сегодня, восемь десятилетий спустя, мир вновь сталкивается с серьезными вызовами - подменой исторической правды, попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, нарушением принципов международного права. Уроки Победы остаются на этом фоне актуальными как никогда. Убежден: только на основе уважения к истории, честного диалога и равноправного партнерства возможно построение справедливого миропорядка", - подчеркнул Зязиков. Он констатировал, что "Россия неизменно выступает за мир, укрепление доверия между государствами, возвращение к культуре дипломатии - наследию Потсдама", подчеркнув, что "сегодня, как и летом 1945 г., миру необходимо стремление к согласию, а не к конфронтации".

Отмечая важность итогов Потсдамской конференции и выстроенного на основе принятых на ней решений послевоенного миропорядка, посол РФ привел выдержки из статьи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, опубликованной 4 февраля нынешнего года в журнале "Россия в глобальной политике". В ней глава российского МИД заявил, что "Ялтинско-Потсдамский порядок, при всех его сильных и слабых сторонах, о которых до сих пор спорят ученые, на протяжении восьми десятилетий создает нормативно-правовую рамку функционирования международной системы", и что "мироустройство, в центре которого находится ООН, выполняет свою главную роль - страхует всех от новой мировой войны". Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ООН - это "единственная в своем роде универсальная площадка для выработки коллективных ответов на общие вызовы - будь то в сфере поддержания международного мира и безопасности или содействия социально-экономическому развитию".