В Московском регионе ожидаются гроза и сильный ветер

Спасатели рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гроза прогнозируется в Москве в ближайший час, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 22:00 часов 30 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Аналогичная погода ожидает жителей Подмосковья, сообщил областной главк ведомства.

Спасатели рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.