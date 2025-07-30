Отмечается, что проведено полное обновление зрительного зала и главной сцены

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт большого зала и сцены центра культуры и досуга "Импульс" на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове завешен, ведется пусконаладка инженерных систем. Об этом в сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Московской области.

"Работы проведены в рамках государственной программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области". В настоящее время все работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведено полное обновление зрительного зала и главной сцены центра культуры. В зале обновлены кресла, технологическое оборудование, проведены отделочные работы, заменены все инженерные сети, механика и одежда сцены.

ЦКД "Импульс" объединяет 19 учреждений клубного типа, осуществляющие культурно-досуговую деятельность. Более 10 тыс. детей и взрослых в возрасте от 3 до 85 лет, постоянно занимаются в студиях и творческих коллективах по различным направлениям деятельности.