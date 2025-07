В Бирмингеме прошла церемония прощания с Оззи Осборном

Поклонники встречали процессию аплодисментами и криками "Оззи"

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 30 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с британским рок-музыкантом Оззи Осборном состоялась в центре Бирмингема в присутствии десятков тысяч поклонников исполнителя. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Примерно в 13:00 по местному времени (15:00 мск) катафалк с гробом Осборна появился на главной ресторанной улице города Брод-стрит, вдоль которой выстроились фанаты артиста. За ним следовали пять автомобилей, в которых находились самые близкие родственники и друзья рокера. Доехав до моста Блэк-сэббэт, где установлена памятная скамья в честь рок-группы Black Sabbath и участников ее классического состава, машины остановились. Из одного из них вышли жена исполнителя Шэрон Осборн, которая не могла скрыть слез, и их дети Келли и Джек, которые вместе осмотрели мемориал, где поклонники оставили в огромном количестве букеты цветов, свечи, фотографии, футболки и даже гитары, надувных летучих мышей и шарфы любимого футбольного клуба музыканта "Астон Вилла". Позади автомобилей маршировали участники местного духового оркестра Bostin Brass Band, исполнявшие наиболее известные песни из репертуара как Black Sabbath, так и Осборна.

Поклонники встречали процессию аплодисментами и криками "Оззи". Некоторые из них со слезами на глазах бросали к катафалку цветы и мягкие игрушки. Среди присутствовавших были как подростки, так и люди пенсионного возраста из разных стран. Церемония продолжалась примерно полчаса. После этого катафалк направился на одно из кладбищ, где будет похоронен Осборн в присутствии узкого круга самых близких людей.

За безопасностью на мероприятии следили сотни сотрудников полиции. Сразу по его завершении возобновилось движение по центральным улицам второго по численности населения города Великобритании, которые были перекрыты с самого утра. Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал ранее рассказал, что расходы по организации мероприятия взяла на себя семья музыканта.

Один из собравшихся по имени Джордж в разговоре с корреспондентом ТАСС поведал, что приехал впервые в Бирмингем из небольшой деревни в графстве Сомерсет на юго-западе Англии специально на прощание с Осборном. "Для меня Оззи - это воплощение идеального рок-музыканта. Он слегка сумасшедший, но при этом очень глубокий и веселый. Его будет не хватать. Но главное, что его музыка с нами навсегда", - сказал собеседник агентства.

Многие участники церемонии затем шли в художественную галерею Бирмингема, где проходит выставка "Оззи Осборн: герой рабочего класса". Кроме того, на центральной площади Виктория-сквер была организована специальная фотовыставка в честь Black Sabbath, также вызвавшая повышенный интерес у поклонников музыканта. По всему Бирмингему, где родился и вырос Осборн, были установлены электронные баннеры "Оззи навсегда. Бирмингем всегда будет любить тебя". На окна некоторых кафе посетители фломастерами нанесли надписи "Оззи, спасибо, мы будем скучать". В пабах в центре города в среду звучали исключительно песни Black Sabbath и Осборна.

История успеха

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий три американские премии "Грэмми", продал свыше 75 млн копий своих альбомов по всему миру. В 2006 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо).

В 1980 году Осборн начал сольную карьеру и окончательно закрепил за собой статус легенды рок-музыки. Его пластинки Blizzard of Ozz (1980) и No More Tears (1991) получили в США статус четырежды платиновых. Музыкант, которого прозвали "Князь тьмы", был еще раз включен в Зал славы рок-н-ролла как сольный исполнитель в 2024 году. Его последняя студийная работа Patient Number 9 вышла в 2022 году и удостоилась премии "Грэмми" как лучший рок-альбом.

В 2023 году Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья в связи с полученной еще в 2019 году травмой позвоночника. Всего за свою более чем полувековую карьеру он дал свыше 2,5 тыс. концертов, в том числе в СССР и России. В последний раз он вышел на сцену во время благотворительного концерта в Бирмингеме за 17 дней до смерти.