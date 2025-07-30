Еще в одном районе Карелии ввели режим ЧС

Председатель госкомитета региона по безопаcности Олег Поляков сообщил, что в Лоухском районе действуют четыре лесных пожара

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. В Лоухском районе, где действуют четыре лесных пожара, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель госкомитета Карелии по безопаcности Олег Поляков.

"В курируемом госкомитетом Лоухском районе ввели режим чрезвычайной ситуации <...>, согласно последней сводке, сейчас действуют четыре лесных пожара, три - локализованы", - сказано в сообщении.

Поляков добавил, что угрозы населенным пунктам нет. Для недопущения перехода огня перед ними выставят посты отряда противопожарной службы и привлекут добровольные пожарные дружины.

Ранее сообщалось, что площадь действующих в Карелии лесных пожаров составляет около 647 га. К тушению привлечены 249 человек и 60 единиц техники.

С 15 июля на всей территории региона действует особый противопожарный режим, запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. В Муезерском районе действует режим ЧС. Выпадения серьезных осадков и снижения температуры воздуха в ближайшее время в республике не ожидается.