Согласно законопроекты, регионы сами смогут принимать такие решения после экспертизы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июля. /ТАСС/. Новгородская областная дума внесла в Государственную думу законопроект, который предлагает наделить регионы правом исключать памятники из федерального реестра объектов культурного наследия, если они утрачены или потеряли историко-культурную ценность. Как отметил ТАСС председатель регионального парламента Юрий Бобрышев, действующая нормативная база не позволяет в полной мере обеспечить сохранность памятников, особенно регионального или местного значения.

"Сохранение многовекового наследия для Новгородской области - вопрос исключительной важности. На территории нашего региона более 5 тыс. объектов культурного наследия - от уникальных ансамблей из списка ЮНЕСКО до исторических зданий и старинных усадеб. Действующая на сегодняшний день нормативная база не позволяет в полной мере обеспечить их сохранность, особенно когда речь идет о памятниках регионального или местного значения. Поэтому Новгородской областной думой были подготовлены предложения по изменению ряда норм действующего федерального законодательства. Мы предлагаем упростить процедуру исключения объектов культурного наследия из госреестра, если они полностью утрачены или потеряли историко-культурную ценность. Регионы смогут сами принимать такие решения, но только после экспертизы и с сохранением действующей процедуры", - сказал Бобрышев.

В настоящее время, чтобы убрать памятник регионального значения из реестра объектов культурного наследия, нужно согласие Министерства культуры РФ. Законопроект предлагает изменить порядок принятия решений об исключении из Реестра объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, отнеся это к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, сохранив при этом сроки принятия такого решения.

Еще одно предложение касается тех случаев, когда собственник объекта не принимал мер по его сохранению больше 10 лет. Памятник предлагают безвозмездно изымать через суд. "Еще одно наше предложение - безвозмездно изымать объекты у недобросовестных собственников. В Новгородской области есть памятники архитектуры в плохом состоянии, владельцы которых игнорируют требования, несмотря на штрафы и судебные решения. Предлагаем признавать такие объекты выморочными через суд и изымать их", - пояснил председатель областной думы.

Как указано в пояснительной записке к проекту, здания-памятники сосредоточены на центральных улицах исторических городов Великий Новгород, Валдай, Боровичи, Старая Русса и других населенных пунктах, по которым проходят основные туристические маршруты. Добровольно мер по сохранению таких объектов культурного наследия собственниками не принимается. Несмотря на неоднократные меры административного характера и судебные решения, собственники зачастую уклоняются от принятия мер по сохранению объектов и приведению их в надлежащее нормативное состояние, что негативно сказывается не только на самих объектах культурного наследия, но и на облике каждого исторического города.

Оповещение иностранных собственников

В облдуме отмечают, что часть памятников принадлежат гражданам иностранных государств. В некоторых случаях эти объекты содержатся ненадлежащим образом, что может негативно сказаться на их состоянии. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству особую сложность представляет порядок извещения иностранных участников о времени и месте судебного заседания. Ненадлежащее соблюдение процедуры вручения документов суда может быть причиной отмены судебного акта.

"Кроме того, предлагаем уточнить порядок уведомления иностранных собственников: их будут считать извещенными, если информация о судебных делах размещена на сайте суда", - добавил Бобрышев.

Еще одна инициатива областных законодателей: указывать имена владельцев земельных участков при экспонировании археологических находок, чтобы мотивировать их проводить раскопки перед строительством.

"В июне этого года данные предложения были поддержаны Конференцией Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Рассчитываем, что коллеги нас услышат, и закон будет принят", - резюмировал он.