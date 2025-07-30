В региональном филиале общества сообщили, что открытие запланировано на начало августа

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Просветительские лектории общества "Знание" начнут действовать в семи городах и округах Архангельской области, сообщили ТАСС в региональном филиале общества. Открытие запланировано на начало августа.

"По поручению губернатора Поморья Александра Цыбульского в муниципальных образованиях региона заработают лектории Российского общества "Знание" - специальные площадки, на которых будут проходить лекции, дискуссии, встречи с известными людьми, возможны и просмотры документальных фильмов. Уже определены семь пилотных городов и округов, которые первыми включатся в просветительскую работу. Они начнут работать в начале августа", - сказали в региональном отделении.

В июне на международном форуме "Земляне" глава региона встретился с генеральным директором "Знания" Максимом Древалем. Одним из итогов стало решение о масштабировании инициатив и проектов просветительской организации на территории Архангельской области. "Среди наших приоритетных задач - продвижение просветительской работы на удаленных от крупных городов территориях, вовлечение представителей разных целевых групп в активности от "Знания". Мы готовы обеспечивать новые лектории верифицированными материалами и мастер-лекциями, помогать с содержательным наполнением встреч по самым различным тематикам, при выборе которых будем ориентироваться на запросы со стороны самих северян", - отметила директор архангельского филиала Вероника Шехонина.

Предметным шагам по выполнению поручения губернатора было посвящено специальное совещание с руководителями пилотных муниципальных образований, которое прошло в формате ВКС.

Планируется, что министр науки, высшей школы и научно-технологического развития Архангельской области Алексей Аксенов выступит в качестве лектора общества "Знание", открыв работу лекториев в Верхней Тойме, Сольвычегодске, Красноборске, Котласе, Коряжме, Яренске и Ильинско-Подомском. Его лекция будет посвящена тематике научно-технологического развития региона.