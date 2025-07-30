Согласно данным аналитической компании Cirium, всего из аэропортов страны 30 июля был запланирован вылет 3 080 рейсов

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Масштабный сбой произошел в сфере воздушных перевозок Соединенного Королевства из-за проблем с радарами. По информации телеканала Sky News, самолеты не взлетали из столичных аэропортов Хитроу, Гатвик и Сити, были приостановлены вылеты из Эдинбурга.

Холдинг NATS, отвечающий за управление воздушным движением в Великобритании, признал сбой, но информировал, что проблема устранена. "Наши инженеры восстановили работу системы, которая была повреждена сегодня днем. В настоящее время мы приступили к возобновлению нормальной работы в лондонском регионе. Мы продолжаем тесно сотрудничать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы минимизировать сбои", - говорится в заявлении NATS.

Газета The Daily Telegraph предполагает, что задержки могут коснуться сотен тысяч пассажиров. Согласно данным аналитической компании Cirium, всего из аэропортов Великобритании 30 июля был запланирован вылет 3 080 рейсов, что соответствует около 577 тыс. пассажирских мест, и прибытие 3 090 рейсов (579 тыс. мест).

Позже холдинг информировал об устранении технической проблемы и возобновлении нормального функционирования аэропортов.

Согласно данным аналитической компании Cirium, всего из аэропортов Великобритании 30 июля был запланирован вылет 3 080 рейсов, что соответствует около 577 тыс. пассажирских мест, и прибытие 3 090 рейсов (579 тыс. мест).

В новость внесены изменения (20:09 мск) - добавлена информация о возобновлении работы аэропортов.