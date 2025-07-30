В пресс-службе правительства региона сообщили, что руководители лечебных учреждений прорабатывают организационные вопросы и выстраивают оптимальное штатное расписание

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Централизованные медицинские комплексы создадут в Ярославской области для повышения качества медпомощи, а также увеличения зарплаты персонала, первый этап модернизации завершится в августе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Первый этап создания комплексов, во главе которых будут стоять наиболее сильные больницы Ярославля, Рыбинска и округов, планируется завершить до конца августа. Сейчас руководители лечебных учреждений прорабатывают организационные вопросы и выстраивают оптимальное штатное расписание в части административно-управленческого и вспомогательного персонала", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что целью является повышение качества медицинского обслуживания жителей региона, а также увеличение заработной платы управленческого и вспомогательного персонала, в том числе водителей скорой помощи. Кадровый вопрос будет решаться благодаря взаимозаменяемости медицинского персонала внутри объединенных медицинских организаций. Бывшим сотрудникам больниц готова помочь региональная служба занятости - для них организуют ярмарку вакансий, будет предложено переобучение и повышение квалификации.

"Все больницы и поликлиники, участвующие в этом процессе, останутся на своих местах и продолжат работу, об их закрытии речи не идет. Не поменяются даже их названия. Укрупнение и централизация проводятся для большей маневренности лечебных учреждений", - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко.

По ее словам, пациентам станут доступны услуги всех подразделений, что позволит жителям региона быстрее получать необходимую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Врачей и медицинских сотрудников сокращения не затронут.

В Ярославской области будут работать несколько централизованных баз по оказанию профильной медицинской помощи. Самым крупным медцентром станут две областные больницы - детская и взрослая. Отделение реабилитации госпиталя ветеранов войн и областная больница будут иметь единый материально-технический комплекс, штат реабилитологов - регион получит единую мощную реабилитационную базу.