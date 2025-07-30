На территории озера также построят аквапарк

ПЯТИГОРСК, 30 июля./ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений запланирована на территории Нового озера в курортном Кисловодске. Там планируется построить аквапарк, сообщил в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" глава города Евгений Моисеев.

"Минприроды Ставропольского края начинает проектировать реконструкцию гидротехнических сооружений, дамбы на Новом озере для того, чтобы потом поднять уровень воды. С 2002 года, когда было огромное наводнение, озеро спустили, так оно и стоит. В этом году будем чистить дно озера, чтобы потом поднять уровень воды", - сказал Моисеев.

Он также отметил, что на территории озера будет построен аквапарк.