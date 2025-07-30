Заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника "Малые Корелы" Юлия Волова сообщила, что в рамках мероприятия также представят музыкальный инструмент колохорд

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Колокольную перекличку впервые проведут в музее-заповеднике под открытым небом "Малые Корелы" под Архангельском в День святого Макария 7 августа, сообщила ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника Юлия Волова. В этот день в музее пройдет праздник колокольных звонов, на котором кроме того представят колохорд - авторский музыкальный инструмент.

"Мы начнем звоны на большой колокольне, которая находится на центральной площади [Малых Корел], и к ней присоединятся колокола Макарьевской часовни. А эта звонница не звучала уже более 25 лет. Получится такая колокольная перекличка", - сказала Волова.

Праздник начнется в 12:00 с водосвятного молебна. Затем все желающие смогут почувствовать себя звонарями: сотрудники музея-заповедника проведут мастер-классы на переносной звоннице у Ильинской часовни. У Макарьевской часовни пройдет концерт музыканта из Каргополя Сергея Власова. Он будет играть на колохорде, музыкальном инструменте, созданном самим исполнителем.

"Это музыкальный инструмент, созданный Сергеем Власовым, - оркестровая модель колоколов, она похожа на орган, - пояснила собеседница агентства. - Рама, на которой крепятся трубки. По ним музыкант ударяет молоточками, и инструмент издает торжественный, как будто колокольный, звон".

В этом году праздник будет посвящен 50-летию с того дня, как над Малыми Корелами впервые зазвучали колокола. Произошло это 1 июня 1975 года.

Традиция поминовения Святого Макария Унженского и Желтоводского - одного из почитаемых на Севере святых - возрождена музеем "Малые Корелы" в 2002 году. Тогда часовню, перевезенную в 1972 году в музей из деревни Федоровской Плесецкого района, освятил епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Интерьер Макарьевской часовни, памятника деревянного зодчества XVIII века, интересен иконами расписного неба - каркасного потолка в виде восьмигранной усеченной пирамиды.