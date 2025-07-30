В Кабардино-Балкарии работают четыре передвижных маммографа, восемь флюорографов и девять ФАПов, приобретенных по федеральной программе "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение"

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Более 56 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) прошли медицинские обследования в передвижных мобильных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). В большинстве случаев это были жители отдаленных населенных пунктов, сообщили в Министерстве здравоохранения КБР.

"В Кабардино-Балкарии более 56 тысяч жителей прошли медобследования в передвижных мобильных комплексах и ФАПах. Жители сел, особенно пожилые, не всегда могут добраться до больницы. Мобильные комплексы позволяют медикам приезжать к ним, проводить осмотры и выявлять заболевания на ранних стадиях. Это важно для своевременного начала лечения. Благодаря передвижным мобильным комплексам и ФАПам эти услуги стали доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики", - пояснили в ведомстве.

Сейчас в Кабардино-Балкарии работают четыре передвижных маммографа, восемь флюорографов и девять ФАПов, приобретенных по федеральной программе "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение". Обследования включают медицинские профосмотры, диспансеризацию и диагностику.