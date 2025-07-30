Посетить экспозицию можно будет до 3 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Красногорский филиал Музея Победы 9 августа представит выставку о советско-японской войне и бывшем императоре Маньчжоу-го Пу И, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Отметив, что экспонаты покажут в рамках обновленного проекта "Приближение. История в деталях", а открытие выставки приурочено к 80-й годовщине начала Маньчжурской наступательной операции.

Маньчжурская операция - это совместное военное действие Рабоче-крестьянской Красной Армии и войск народно-революционной армии Монголии, осуществленное с 9 августа по 2 сентября во время советско-японской войны в рамках Второй мировой войны. Основной целью операции было уничтожение японской Квантунской армии, захват Маньчжурии и северной Кореи, а также разрушение военно-экономической базы Японии на территории Азии.

В музее рассказали, что для ускорения захвата Квантунской армии и предотвращения возможности противника эвакуировать или уничтожить материальные ценности, 18 августа в Харбине и 19 августа в Гирине, Чанчуне и Мукдене были проведены высадки воздушных десантов. "Дворец и бывший император Маньчжоу-го Пу И были взяты советскими десантниками. Около 1,5 тысяч японских военнопленных прошло через Красногорский лагерь №27. В Красногорске они построили здание архива кинофотодокументов (сегодня - РГАКФФД). Несколько месяцев находился в Красногорском лагере, и последний император Маньчжоу-го Пу И. Отсюда он был отправлен на Токийский процесс", - дополнила директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова, чьи слова приводят в пресс-службе.

Выставка представит предметы из фондов Красногорского филиала Музея Победы в числе которых медаль "За Победу над Японией", фотографии советских десантников, взявших дворец императора Маньчжоу-го, кадры Пу И на Токийском процессе, газета "Правда" от 20 августа 1945 года с оперативной сводкой от 19 августа и другие экспонаты.

Посетить экспозицию можно будет до 3 сентября 2025 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.