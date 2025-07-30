Со стороны Керчи в очереди находятся 530 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 19:00 мск составляет 530 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 17:00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 1 050 транспортных средств. Время ожидания превышало три часа.

"19:00 мск. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 530 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.