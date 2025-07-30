Общая стоимость первого этапа составила 14,5 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Второй этап расчистки реки Левжа в Мордовии, на которой размещаются многочисленные базы отдыха, пройдет в 2026-2027 годах. В настоящее время завершается расчистка первого участка русла протяженностью 2,5 км, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"В этом году размер субвенций из федерального бюджета для Республики Мордовия составил около 31,7 млн рублей. Часть этих средств пошла на комплексную расчистку участка русла реки Левжа на территории поселка Левженский Рузаевского района. Общая стоимость первого этапа составила 14,5 млн рублей. Второй этап расчистки стартует в 2026 году и завершится по плану в 2027 году", - говорится в сообщении.

Перед началом расчистки река Левжа была загрязнена мусором, заросла кустарником, деревьями, болотной растительностью, русло перегорожено топляком. Все это не только ухудшало экологическое состояние водоема, но и в период паводков повышало опасность затопления прилегающих территорий с жилыми домами и приусадебными участками, отметили в ведомстве. После анализа ситуации было принято решение расчистить два наиболее проблемных участка русла реки общей протяженностью 5,15 км.

"Река Левжа имеет важное рекреационное значение, является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. На Левже расположены многочисленные базы отдыха, которые предоставляют услуги рыбалки, катания на лодках и сапах. Река богата рыбой. В ней водятся судак, карась, карп, окунь, лещ, щука и другие", - отметил заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Александр Сапунов, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время с опережением графика завершается расчистка первого из двух запланированных к оздоровлению участков протяженностью 2,5 км. На сегодняшний день подготовлены площадки для размещения донных отложений, проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности, русло расчищено от донных и илистых отложений. Завершается восстановление береговой линии, вывоз древесно-кустарниковой растительности, рассказал исполняющий обязанности генерального директора компании-подрядчика "Стройвест" Данил Слободенко.