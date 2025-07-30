На железнодорожном вокзале Дербента открыли обновленный перрон

Агамирза Агамирзоев от имени главы Дербента подчеркнул, что на железнодорожном вокзале горожанам и гостям создаются комфортные условия

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие обновленного перрона состоялось в железнодорожном вокзале в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Накануне Дня железнодорожника, на станции "Дербент" состоялось торжественное открытие обновленного перрона, в котором приняли участие руководители и сотрудники железнодорожного вокзала, пассажиры и многочисленные горожане и туристы",- говорится в сообщении.

Отмечается, почетное право перерезать красную ленту на обновленном перроне станции "Дербент" было предоставлено заместителю начальника Северо-Кавказского отделения железной дороги ОАО "РЖД" Захару Адамову и заместителю главы администрации города Дербента Агамирзе Агамирзоеву.

"Захар Адамов поблагодарил строителей за качественную работу и сдачу объекта в установленные сроки.

Выступивший на мероприятии Агамирза Агамирзоев от имени главы Дербента подчеркнул, что на железнодорожном вокзале горожанам и гостям создаются комфортные условия, и это способствует росту пассажиропотока, а также приезду многочисленных туристов из различных регионов России",- добавили в пресс-службе.