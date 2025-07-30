Губернатор области Александр Цыбульский сообщил, что под проекты отвели четыре участка площадью 13,5 га

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Более 2,4 млрд рублей направят на создание и реконструкцию инфраструктуры под жилищное строительство по проекту "Арктический квартал" в Архангельске. Инфраструктура будет обеспечивать не только это новое жилье, но и весь Архангельск, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

"Вместе с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым сегодня посетили земельный участок в округе Майская Горка Архангельска, на котором будем строить первые жилые дома в рамках программы "Арктический квартал" <…>. На этих земельных участках будем строить объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, реконструировать сети водоснабжения и водоотведения. Эти мероприятия включили в долгосрочный комплексный план развития Архангельской агломерации до 2035 года, и на их реализацию направим средства в рамках списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам - 2,4 млрд рублей", - сообщил Цыбульский в Telegram-канале.

На финансовое обеспечение инфраструктурных проектов также планируется привлечь средства казначейских инфраструктурных кредитов, отметил он. Всего под проекты отвели четыре участка общей площадью 13,5 га с градостроительным потенциалом более 200 тыс. кв. м - все они включены в территорию опережающего развития "Столица Севера", созданную в 2024 году.

Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики будут проработаны вопросы создания инфраструктуры для территории опережающего развития. Она будет обеспечивать коммунальными ресурсами не только "Арктический квартал", но и весь областной центр, что является одной из задач мастер-плана Архангельской агломерации.

По данным пресс-службы губернатора и правительства области, программа "Арктический квартал" будет реализована в качестве пилотного проекта на территории Архангельской области по аналогии с программой "Дальневосточный квартал". С учетом практики реализации программы "Дальневосточный квартал", где предусмотрено софинансирование строительства инфраструктуры за счет федерального бюджета в размере до 15% от общего объема частных инвестиций в жилищное строительство, необходимый объем федеральных средств составляет 3,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд планируется направить в 2026 году, остальное - в 2027 году.