Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что для решения нехватки специалистов нужно выделять средства на приобретение жилья, искать хороших кандидатов по стране и мотивировать их переезжать под это жилье

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены решать вопрос нехватки в республике детских стоматологов с помощью специальной программы, которая позволит привлечь специалистов из других регионов. Об этом в эфире ГТРК "Карелия" рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

Проблема нехватки детских стоматологов остро ощущается в республике, признают в Минздраве. Их подготовка занимает шесть-семь лет, поэтому решить вопрос в краткосрочной перспективе с помощью обучения нельзя. Только в Республиканском стоматологическом центре отсутствуют восемь таких специалистов. Из-за этого возникают большие очереди.

"Мы решили, что нужна специальная программа именно по врачам - детским стоматологам. Нужно выделять средства на приобретение жилья, искать хороших кандидатов по стране и мотивировать их переезжать под это жилье в город Петрозаводск, который достаточно привлекателен для тех, кто переселяется. Других вариантов, пожалуй, нет", - сказал Парфенчиков.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков добавил, что для решения проблемы в 2025 году в Карелии запустили курс по обучению стоматологов. Кроме того, кабинеты детского стоматолога открывают в поликлиниках Петрозаводска.

Также власти приняли решение о восстановлении зубных кабинетов в школах, что позволит снять нагрузку с первичного звена. В основном они направлены на профилактику, а не лечение. В 11 учебных заведениях такие кабинеты уже работают, а еще в восьми начнут работать в этом году.