Они будут участвовать в ликвидации последствий ЧС природного и антропогенного характера, а также профилактике экологических угроз

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение "Экосистема" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" развернет серию штабов по обучению волонтеров ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом по всей стране появятся добровольные дружины охраны природы, сообщила пресс-служба IV Всероссийского форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся".

"Понятно, что какие-то чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы будут случаться - мы все видим, что сейчас происходит на Камчатке. В одних регионах возникают пожары, в других - локальные вспышки каких-то загрязнений. Я уверен, что эта работа под эгидой "Экосистемы" продолжится, и в следующем году мы с коллегами планируем развернуть целую серию региональных штабов по обучению ликвидации тех или иных последствий чрезвычайных ситуаций и природных явлений. Это нужно, чтобы эта компетенция была не только на федеральном уровне, но и в субъекте. Региональные волонтеры должны знать, как вести себя в подобных ситуациях, по сути, быть на острие, заниматься их ликвидацией", - заявил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров, чьи слова приводит пресс-служба форума.

По его словам, к уборке последствий аварии в Анапе и Крыму присоединилось свыше 1 тыс. добровольцев со всей России: из воссоединенных регионов, Дальнего Востока и Центральной России. Представитель Росмолодежи отметил, что общественная деятельность не только помогла эффективно среагировать на устранение последствий, но и стала для многих входом в мир экологии. В ходе борьбы с чрезвычайной ситуацией добровольцы также учились не вредить природе.

Отряды движения "Экосистема" одними из первых приступили к очистке береговой линии от мазута в декабре 2024 года, активно участвовали в спасении пострадавших животных, организовали работу полевого экологического штаба в природном парке "Анапская пересыпь". Помимо этого, вели мониторинг природной территории.

"Накопленный опыт позволил нам разработать методические пособия, правила поведения и технику безопасности для добровольцев со всей страны. Также мы предложили изменения и комментарии в федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" в связи с волонтерской деятельностью в условиях чрезвычайной ситуации природного характера", - сообщил сопредседатель движения "Экосистема" Андрей Руднев.

В 2026 году "Экосистема" планирует запустить набор в добровольные дружины охраны природы. Они будут принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера, а также профилактике экологических угроз. Дополнительными направлениями в работе дружин станут биомониторинг и научные исследования, восстановление природы, помощь диким животным, развитие экологического туризма, борьба с чужеродными видами.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более 500 эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.