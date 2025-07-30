Мэр города Алексей Баскаев заявил, что такой переход поможет снизить аварийность, особенно в плохую погоду

ЧЕРКЕССК, 30 июля. /ТАСС/. Проекционный пешеходный переход впервые появился в Черкесске, сообщил мэр столицы Карачаево-Черкесии Алексей Баскаев в Telegram-канале.

"На перекрестке Ленина - Союзный появился проекционный пешеходный переход. Он дублирует "зебру" и дополнительно ее освещает, привлекая внимание водителей и пешеходов. Это поможет снизить аварийность, особенно в плохую погоду", - говорится в сообщении.

В Черкесске для безопасности дорожного движения в 2025 году также модернизируют два светофора на проспекте Ленина - в районе гимназии № 5 и на городской поликлинике, отметил Баскаев.