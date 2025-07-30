В ДНР на 70% восстановили питающий населенные пункты водовод

Глава региона Денис Пушилин призвал жителей беречь воду

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на 70% завершено восстановление водовода, который будет обеспечивать жителей Донецкой Народной Республики водой. Об этом глава региона сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

"На сегодняшний день можем говорить, что уже на 70% завершен водовод из Монаховского карьера в сторону Ханжонковского водохранилища. Эту работу будем продолжать", - отметил Пушилин.

Он призвал жителей региона беречь воду и не расходовать ее понапрасну.

В частности, ограничена работа 201 автомойки, также 32 промышленных предприятия, которые не задействованы в жизнеобеспечении населения, были отключены от водоснабжения. Ведутся работы по сокращению прорывов на сетях. Установлена предельная цена на разливную питьевую воду - не дороже 3,5 рубля за 1 литр.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.