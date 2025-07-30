Министр просвещения республики Хана Гунба встретилась с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, стороны обсудили направления сотрудничества в сфере образования

СУХУМ, 30 июля. /ТАСС/. Делегация Министерства просвещения Абхазии посетила образовательный центр "Сириус" и ознакомилась с инфраструктурой, программами и инициативами центра. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Делегация посетила кампус образовательного центра "Сириус", корпусы "Спорт" и "Школа", а также среднюю специальную музыкальную школу "Сириус", жилой корпус президентского лицея "Сириус", концертный центр и лабораторный комплекс. Целью визита было ознакомление с программами и инициативами центра, направленными на поддержку и развитие талантливой молодежи в области науки, искусства и спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоялась встреча министра просвещения Республики Абхазия Ханы Гунбы с председателем Совета федеральной территории "Сириус", руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой. В ходе конструктивной беседы стороны обсудили широкий спектр перспективных направлений сотрудничества в сфере образования, а именно - разработку и реализацию образовательных модулей для повышения квалификации учителей и управленческих кадров образовательных учреждений Республики Абхазия.

Речь также шла о возможности реализации совместного экологического проекта, основанного на уникальных природных данных Абхазии, с организацией полевых экологических экспедиций для учащихся, развитии культурного обмена между детскими и школьными ансамблями Абхазии и "Сириуса", установлении партнерских связей между центром "Сириус" и рядом образовательных учреждений Абхазии.

"Стороны выразили уверенность в успешной реализации намеченных планов и готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере образования", - говорится в сообщении.