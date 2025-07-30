Соответствующий закон запрещает тестировать на животных как парфюмерию, так и средства личной гигиены, уточнила пресс-служба правительства страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, который запрещает проводить испытания косметических компонентов на животных.

"В нашей стране животные <...> больше не будут использоваться в качестве подопытных кроликов для экспериментов", - приводит его слова пресс-служба правительства. Отмечается, что закон запрещает тестирование любой косметики, парфюмерии или средств личной гигиены.

Он также уточняет закон, принятый в 2008 году, который регулировал использование животных в научных целях. Теперь, отметило агентство Agencia Brasil, соответствующим компаниям в стране необходимо письменно подтверждать, что животных не будут задействовать при производстве косметической продукции. Президент назвал новые правила "защитой суверенитета животных".