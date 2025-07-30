Научный руководитель Гидрометцентра Романд Вильфанд сообщил, что в Московском регионе индекс ультрафиолетового излучения будет составлять около 5 единиц - показатель также является опасным для нахождения под прямыми солнечными лучами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. УФ-индекс на юге европейской России на текущий момент является очень опасным и составляет 8-9 единиц повсеместно, а в горных республиках Кавказа - 10. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень жесткий ультрафиолетовый индекс отмечается на юге европейской части РФ, он доходит до 8, даже 9 единиц. В горных республиках Кавказа УФ-индекс и вовсе может достигать 10 единиц. А там еще и температура до 38-40 градусов доходит, можно получить тепловой удар. Температура воздуха и в тени, и на солнце одна и та же, тело человеческое действительно прогревается. И ультрафиолетовая радиация сейчас очень опасна", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что в Московском регионе индекс ультрафиолетового излучения будет составлять около 5 единиц. Такой показатель также является опасным для нахождения под прямыми солнечными лучами.