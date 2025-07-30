Зампред комитета ГД по туризму Сергей Кривоносовпризвал россиян при отправке за рубеж заранее узнавать контакты консульства и озаботиться наличием копий документов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские туристы, лишившиеся документов или имущества за границей, могут обратиться в консульство, местную полицию и страховую компанию, и лучше заранее узнавать контакты этих учреждений. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

"В случае потери или хищения имущества турист имеет право обратиться в полицию страны пребывания для официальной фиксации инцидента, в консульство РФ для получения временных документов, в страховую компанию при наличии полиса, покрывающего имущественные риски", - сказал депутат.

По его словам, речь идет о достаточно распространенной проблеме, с которой сталкиваются российские туристы, и с ростом количества поездок за рубеж в летний сезон увеличивается и число обращений россиян, столкнувшихся с потерей или кражей личных вещей за границей.

Зампред комитета ГД призвал россиян при отправке за рубеж заранее узнавать необходимые контакты и озаботиться наличием копий документов. "Находясь на территории иностранного государства, гражданин России должен знать: защита прав - это не только ответственность принимающей стороны, но и вопрос личной осведомленности. Заранее уточняйте контакты консульства, страховой компании и сохраняйте копии документов отдельно от оригиналов", - сказал Кривоносов.

"Также в случае претензий к туроператору или отелю рекомендуется фиксировать факт ненадлежащего предоставления услуг и обращаться с письменной претензией - в том числе по возвращении в Россию", - добавил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что продолжается работа над расширением полномочий консульств в части оказания помощи при имущественных инцидентах и внедрением круглосуточной горячей линии для россиян. Кривоносов подчеркнул, что в неприятной ситуации за рубежом государство всегда окажет поддержку своим гражданам, однако многое зависит от личного уровня правовой грамотности путешественников, и знание простых правил может уберечь от серьезных последствий.