Реальные решения никогда не приходят в виде скриншотов из чатов, напомнил парламентарий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сообщения о якобы планирующейся отмене пенсий в отдельных регионах РФ являются фейками, вся информация об изменениях законодательства публикуется на официальных сайтах, а данные в мессенджерах следует тщательно проверять. Об этом сообщил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция "Единая Россия"), комментируя участившиеся случаи распространения фейковых указов губернаторов об отмене пенсионных выплат.

"Главы регионов не обладают полномочиями отменять или изменять федеральные пенсионные выплаты. Это исключительная компетенция федеральных органов власти, а именно - Социального фонда РФ и правительства России. Все подобные "указы", которые якобы перераспределяют пенсии в пользу военнослужащих, - абсолютный абсурд и провокация. Региональные власти не могут влиять на размер или порядок выплат, установленных на федеральном уровне", - указал он.

При этом Чаплин подчеркнул необходимость тщательной проверки информации."Ключевое правило - доверять только официальным источникам. Все законодательные изменения публикуются на портале pravo.gov.ru, сайтах федеральных министерств и региональных правительств. Если вы видите "сенсацию" в мессенджерах - это повод насторожиться. Особенно подозрительны документы, которые требуют срочных действий или сеют панику", - пояснил депутат.

Реальные решения никогда не приходят в виде скриншотов из непонятных чатов, напомнил парламентарий.

"Перед тем, как делиться новостью, проверьте: есть ли аналогичная информация на сайтах органов власти? Указаны ли в "документе" реквизиты (номер, дата, подпись)? Если речь о пенсиях или соцвыплатах - зайдите на сайт Социального фонда РФ или Пенсионного фонда", - посоветовал он.

Депутат призвал граждан сохранять бдительность в мире огромных потоков информации. "Фейки часто эксплуатируют эмоции - страх, гнев, неуверенность в завтрашнем дне. Но их авторы всегда допускают юридические или логические ошибки. Например, путают региональные и федеральные полномочия, как в случае с пенсиями. Если что-то кажется странным - задайте вопрос напрямую в органы власти через их официальные соцсети или горячие линии", - резюмировал Чаплин.