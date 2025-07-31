Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, понизилась температура воды в Балтийском море Калининградской области из-за дождей, показатель составляет 19 градусов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Температура воды в Московском регионе составляет 20-25 градусов, при этом показатель на черноморском побережье достиг 24-27 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень комфортная температура воды в Московском регионе на реках и притоках Москвы-реки, температура составляет от 20 до 25 градусов. Поэтому купальный сезон в разгаре, он продолжается", - сказал собеседник агентства.

Понизилась температура воды в Балтийском море Калининградской области из-за дождей, показатель составляет 19 градусов.

На черноморском побережье, в Феодосии море прогрелось до 24 градусов. В Алуште температура воды составляет 26 градусов, в Евпатории и Ялте - 27 градусов. "В Туапсе, Сочи и Геленджике температура воды - 27 градусов. Это слишком высокая температура воды и воздуха, охладиться невозможно", - подвел итог метеоролог.