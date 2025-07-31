В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 26 - 31 градуса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 29-31 градус тепла, в ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер прогнозируется восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.