В регионе 29 июля создали пятый по счету кластер по федеральному проекту "Профессионалитет"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Федеральное финансирование пяти созданных в ДНР учебно-производственных кластеров составило 386 млн рублей с 2023 года, сообщил ТАСС министр образования и науки республики Олег Трофимов.

Во вторник в регионе был создан пятый по счету кластер по федеральному проекту "Профессионалитет". Объединение предполагает подготовку специалистов для агропрома. В его состав вошли три учреждения среднего профессионального образования, а также два индустриальных партнера.

"У нас три кластера по легким отраслям по 70 млн [рублей] каждый предусматривал федеральное финансирование, кластер тяжелый по строительной отрасли предусматривал 100 млн [рублей] финансирования, соответственно, пятый кластер <...> это еще 76 млн [рублей]", - сказал Трофимов.

Он добавил, что речь идет о федеральном финансировании. Средства также определены региональным бюджетом.

Проект "Профессионалитет" реализуется в ДНР с 2023 года. Кроме аграрного кластера, созданы кластеры в сфере педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, а также строительства.