Заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета отметил, что зеленая трансформация - это важная тенденция и общемировой тренд

ПЕКИН, 31 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайская Народная Республика и Российская Федерация могут совместными усилиями обеспечить успешный переход обеих стран к экологическим технологиям. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.

"Мы должны понимать, что зеленая трансформация - это важная тенденция, общемировой тренд. России стоит проработать в этом направлении более детальную политику, при успешной реализации которой, я уверен, многие предприятия и зеленые технологии КНР выйдут на российский рынок, чтобы вместе с компаниями РФ разрабатывать такие ресурсы, - подчеркнул он. - В свою очередь соответствующие российские ресурсы могут быть использованы на китайском рынке, что одновременно позволит обеспечить зеленую трансформацию как Китая, так и России".

Лю Сюй напомнил, что КНР - один из мировых лидеров в области зеленого развития, а многие экологические технологии Пекина носят передовой характер. Эксперт сослался на прогнозы китайских ученых о том, что спрос на традиционные виды ископаемого топлива в Китае с 2030 года начнет снижаться. Кроме того, отметил он, в народной республике будет пройден пик потребления нефти. "Что касается угля и природного газа, здесь у Китая и РФ остается большой потенциал для сотрудничества, - добавил замдиректора института. - В силу своих особенностей эти энергоносители способны обеспечить стабильный источник электричества для энергосетей в будущем".

Эксперт считает, что по мере снижения спроса на нефть конкуренция среди ее поставщиков на китайском рынке будет все более жесткой. Как он подчеркнул, с учетом ожидаемой ситуации в области торговли этим энергоносителем КНР и Россия должны укреплять долгосрочные партнерские отношения. "Например, можно поощрять подписание долгосрочных соглашений о торговле нефтью между предприятиями, что в определенной степени поможет РФ контролировать долю китайского рынка", - подытожил он.