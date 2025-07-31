Около 35 млн рублей собрали для пострадавших от атак ВСУ детей в Белгородской области

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже 25 детей прошли или проходят реабилитацию в лучших санаториях Москвы, Сочи, Геленджика, Евпатории, 12 человек в ближайшее время отправятся

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Фонд оказания помощи детям, которые пострадали от атак со стороны ВСУ, уже собрал 35 млн рублей. Реабилитацию в санаториях Москвы, Сочи, Геленджика и Евпатории прошли или сейчас проходят 25 детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На счета фонда поступило уже сейчас 35 млн рублей. Куда расходуются эти деньги? Деньги расходуются на реабилитацию детей, которые получили ранения, по назначению врача", - написал он.

По словам губернатора, уже 25 детей прошли или сейчас проходят реабилитацию в лучших санаториях Москвы, Сочи, Геленджика, Евпатории, 12 человек в ближайшее время отправятся.

Фонд помощи раненым детям Белгородской области был открыт весной 2025 года, он оказывает помощь детям и молодым людям до 21 года включительно, которые получили ранения и увечья в результате атак ВСУ или террористических актов.