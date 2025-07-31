В Тотьме намерены возродить производство полезной соли

Как сообщила руководитель тотемского фонда развития общественных инициатив "Соль Земли" Зинаида Селебинко, проект получил финансирование на создание вакуумной печи, которая будет выпаривать соль в небольших промышленных масштабах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Промышленное производство соли, от природы богатой минеральными веществами, намерены возродить в городке Тотьме Вологодской области, где в XV-XIX веках существовал соляной промысел, а город являлся одним из центров солеварения на Русском Севере. Тотемская соль от природы богата йодом, магнием, калием и бромом, рассказала ТАСС одна из авторов проекта, руководитель тотемского фонда развития общественных инициатив "Соль Земли" Зинаида Селебинко.

"Наш проект "Сользавод. Возвращение смыслов" поддержан фондом Владимира Потанина. Ранее в Тотьме реконструировали сользавод, сейчас наша задача - наладить производство тотемской соли. Мы получили финансирование на создание вакуумной печи, которая будет выпаривать соль в небольших промышленных масштабах, потом будем фасовать ее в различные упаковки и продавать в наших сувенирных лавках и в Тотьме. Грантовый проект рассчитан на полтора года, к августу 2026-го мы планируем получить технологию, оборудование и полностью исследованный продукт - соль тотемскую", - рассказала ТАСС Селебинко.

С 1927 года в Тотьме действовал солелечебный бальнеологический курорт на месте солеваренного завода, который закрылся, поскольку местная соль уже не могла конкурировать с более дешевым продуктом с озер Эльтон и Баскунчак. Как оказалось, полезные свойства соленой тотемской воды сохранились.

"Тотемская соль богата минеральными веществами - йодом, магнием, калием и бромом. Мы продумываем момент, как изготавливать - выпаривать дедовским способом или современным, чтобы все эти полезные микроэлементы сохранялись. Сотрудничаем с солеварами, археологами, инженерами, чтобы решить эту задачу. Средства гранта предусмотрены также на подробное изучение темы, стажировки, маркетинг, на исследования нашей воды и уже выпаренной соли", - сообщила автор проекта.

Солить со смыслом

По ее словам, раньше соль употребляли в пищу не только для того, чтобы подсолить, но, и чтобы организм получил необходимые микроэлементы. При этом в большинстве современной соли, представленной на прилавках магазинов, микроэлементы добавлены химическим способом.

"Наша соль отличается тем, что она природная, из глубины до 200 метров, из рассолоподъемной трубы XV века. Важно, что нам не надо добавлять йод, он есть в нашей соли. Древние люди при выпаривании учитывали все стихии - воду, огонь, солнце, ветер и энергию солевара. Очень много в конечном продукте зависит от эмоций того, кто выпаривал, и кто находился рядом. Поэтому мы и говорим о возвращении смыслов - вернуть соли ее смысл", - отметила Селебинко.

Одновременно с этим в Тотьме готовят собственных солеваров и приглашают мастеров из Перми, Архангельской, Московской и Костромской областей и других регионов для обмена опытом. В ходе недавнего форума в Тотьме мастер Павел Зарайченко из Сольвычегодска два дня выпаривал соль из рассола, добытого через рассолоподъемную трубу XV века. Из 220 литров поднятого рассола получилось 1,8 кг соли, часть кристаллов образовала пирамидки. "Это удивительно - наблюдать, как рождается соль, как она появляется на поверхности воды белыми хлопьями "снега", - добавила руководитель проекта.