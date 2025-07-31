По данным гидрометеорологов и главного управления МЧС по региону, на 30 июля уровень воды на реке Вычегде в районе Сыктывкара находился на отметке -109 см

СЫКТЫВКАР, 31 июля. /ТАСС/. Неблагоприятная для судоходства обстановка сложилась на реке Вычегде в районе города Сыктывкара, столицы Республики Коми. Уровень воды в реке снизился до неблагоприятной отметки, ситуацию усугубляет сухая и жаркая погода, сообщил ТАСС начальник Коми ЦГМС Олег Козел.

"Критически не пересыхает река, просто судоходство ограничено. Неблагоприятная отметка уже есть. Неблагоприятная у нас - минус 80 см. Уровень воды продолжит снижаться, потому что до 8 августа как минимум осадков не предвидится, и будет жарко. Потом только осадки смогут выправить ситуацию. Речь идет о Вычегде в районе Сыктывкара, о связи города с поселками по воде, а выше Сыктывкара судоходства нет", - сообщил ТАСС руководитель Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

По данным гидрометеорологов и главного управления МЧС по региону, на 30 июля уровень воды на реке Вычегде в районе Сыктывкара находился на отметке - 109 см. Отметка, ограничивающая судоходство, составляет - 80 см. При этом с 19 июля в отдельных районах Коми установилась чрезвычайно высокая пожароопасность - пятого класса. На этой неделе на юге региона, в том числе в Сыктывкаре, стоит жаркая погода с температурой до +29 градусов.

Ситуация на Печоре

Ранее в Печорском районе Коми ввели режим повышенной готовности из-за критического обмеления реки Печоры в районе города Печоры. Потребовались срочные дноуглубительные работы, чтобы суда смогли причаливать к берегу, чтобы не допустить срыва поставок продукции, техники, оборудования и материалов на правый берег, где расположен город. Такая ситуация повторяется из года в год.

По данным Минприроды Коми, масштабный проект по экологическому обновлению реки Печоры запланирован на 2026-2027 годы - расчистка русла, подъем мусора и затонувшей древесины в районе города. Печора - самая крупная река на Русском Севере, от состояния которой зависят движение судов и грузоперевозки в Коми и соседнем Ненецком автономном округе.

Как сообщили ТАСС в Минэконразвития Коми, в целом в республике наблюдается тенденция к снижению объемов грузовых перевозок водным транспортом. Для перевозки грузов по возможности стали чаще выбирать наземную доставку, а не судоходство.

"Согласно планам развития транспортной системы до 2027 года прогнозировались следующие показатели: по консервативному сценарию - 0,7 млн тонн грузов в год, по умеренно оптимистичному сценарию - до 0,8 млн тонн ежегодно. По экспертной оценке, за 2025 год планируется перевезти 0,65 млн тонн грузов. Основным видом грузов является перевозимый автотранспорт на паромных переправах", - сообщили ТАСС в министерстве.