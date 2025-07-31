"Яндекс драйв" начнет работать в Перми в августе

Пользователи уже могут регистрироваться в сервисе, сообщили в каршеринге

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" в августе приступит к работе в Перми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"В августе в Перми заработает каршеринг "Яндекс драйв". Пермь станет восьмым городом, где откроется сервис", - говорится в сообщении.

Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс Go".

Обо всех подробностях использования сервиса станет известно в день запуска, добавили в "Яндекс драйве".

Сейчас сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.